Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
Каха Каладзе теж «зупиняв» війни
фото: Kakha Kaladze/Facebook

Колишній футболіст київського «Динамо», а нині – проросійський мер Тбілісі приміряв роль миротворця

Ексоборонець збірної Грузії Каха Каладзе пригадав свою роль у врегулюванні російсько-грузинської війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Розповім вам одну історію: у 2008 році була війна в Грузії, жахлива ситуація. Я звернувся до Берлусконі (тодішній премєр-міністр Італії – ред.), знаючи про його хороші взаємини з Путіним, з проханням щось зробити. Він зателефонував йому прямо при мені, а невдовзі було підписано мир», – заявив Каладзе.

«Примус Грузії до миру», як російська пропаганда називала військову агресію РФ, розпочався 8 серпня, а вже 14-16 серпня учасники конфлікту підписали план урегулювання війни.

Щоправда, головну миротворчу роль відіграв тодішній президент Франції Ніколя Саркозі (т. зв. План Медвєдєва-Саркозі).

Каха Каладзе як футболіст

Вихованець тбіліського «Динамо», зробив собі ім'я у «Динамо» київському. Перебрався до команди Валерія Лобановського взимку 1998 року, а в січні 2001-го італійський «Мілан» придбав його за 16 млн доларів.

Був чемпіоном Грузії, України та Італії. Став першим грузином, який завоював трофей Ліги чемпіонів (двічі з «Міланом»). У складі національної команди провів 83 поєдинки, в яких відзначився одним голом.

На схилі кар'єри захищав кольори італійського «Дженоа». Завершив професіональні виступи в 2010 році.

Каха Каладзе як політик

Після завершення футбольної кар'єри обрав політичний шлях. У 2012 році приєднався до «Грузинської мрії» олігарха Бдзіни Іванішвілі та став депутатом парламенту. Восени того ж року став віце-премєром і міністром енергетики та залишався на посаді в трьох урядах.

У листопаді 2017 року виграв на виборах мера Тбілісі. У 2021-му був переобраний на посаду, отримавши 55,6 % голосів. Торік в умовах бойкоту виборів багатьма опозиційними партіями втретє став градоначальником. Водночас залишаєтся одним із провідних спікерів «Грузинської мрії».

Каладзе регулярно коментує міжнародні події. Зокрема, він відзначився низкою скандальних заяв про Україну. Наприклад, він заявив, що Володимир Зеленський «служить інтересам іншої країни». Також ексфутболіст постійно розповідає про «конкретні сили з конкретними інтересами», які нібито спровокували війну в Україні та прагнуть повторити цей сценарій для Грузії.

Тим часом Збройні сили України ліквідували на фронті призера чемпіонату Росії з муай-тай. Уродженець Чуваської Республіки Кіріл Етричев у 22-річному віці вирішив поїхати вбивати українців. Однак, натомість знайшов свою смерть.

Раніше під Покровськом ЗСУ ліквідували колишнього півзахисника молодіжної збірної України Сергія Петрова. Після повномасштабного вторгнення він повернувся в окупований Крим. Влітку торік він добровільно приєднався до російської армії та став «двохсотим» в одному з «м'ясних штурмів».

Читайте також:

Теги: війна Грузія Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузію змушували відкрити другий фронт проти РФ? Каха Каладзе шокував черговою заявою
Грузію змушували відкрити другий фронт проти РФ? Каха Каладзе шокував черговою заявою
20 лютого, 2025, 13:01
Каху Каладзе навіть у рідній Грузії називають зрадником
Мінспорту позбавило Тимощука та Каладзе звань майстрів спорту України
3 березня, 2025, 15:35
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Вчора, 12:26
Збірна України зустрінеться з непростими суперниками в Лізі націй
Визначилися суперники України в Лізі націй
12 лютого, 19:56
Ребров: Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
13 лютого, 11:23
Україна завершить груповий турнір Ліги націй грою проти Грузії
Ліга націй: визначився календар матчів збірної України з футболу
13 лютого, 12:16

Новини

«Підійшла б на якусь позицію в МОК». Гераскевич відреагував на заяву пропагандистки Латиніної
«Підійшла б на якусь позицію в МОК». Гераскевич відреагував на заяву пропагандистки Латиніної
Юнацька збірна України з футболу завершила виступи на турнірі у Хорватії
Юнацька збірна України з футболу завершила виступи на турнірі у Хорватії
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
Одіозний Каладзе розповів, як у 2008 році допомагав зупиняти війну в Грузії
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
На Олімпіаді кілька біатлоністок отруїлися бургерами – ЗМІ
На Олімпіаді кілька біатлоністок отруїлися бургерами – ЗМІ
ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай
ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua