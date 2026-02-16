Колишній футболіст київського «Динамо», а нині – проросійський мер Тбілісі приміряв роль миротворця

Ексоборонець збірної Грузії Каха Каладзе пригадав свою роль у врегулюванні російсько-грузинської війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Розповім вам одну історію: у 2008 році була війна в Грузії, жахлива ситуація. Я звернувся до Берлусконі (тодішній премєр-міністр Італії – ред.), знаючи про його хороші взаємини з Путіним, з проханням щось зробити. Він зателефонував йому прямо при мені, а невдовзі було підписано мир», – заявив Каладзе.

«Примус Грузії до миру», як російська пропаганда називала військову агресію РФ, розпочався 8 серпня, а вже 14-16 серпня учасники конфлікту підписали план урегулювання війни.

Щоправда, головну миротворчу роль відіграв тодішній президент Франції Ніколя Саркозі (т. зв. План Медвєдєва-Саркозі).

Каха Каладзе як футболіст

Вихованець тбіліського «Динамо», зробив собі ім'я у «Динамо» київському. Перебрався до команди Валерія Лобановського взимку 1998 року, а в січні 2001-го італійський «Мілан» придбав його за 16 млн доларів.

Був чемпіоном Грузії, України та Італії. Став першим грузином, який завоював трофей Ліги чемпіонів (двічі з «Міланом»). У складі національної команди провів 83 поєдинки, в яких відзначився одним голом.

На схилі кар'єри захищав кольори італійського «Дженоа». Завершив професіональні виступи в 2010 році.

Каха Каладзе як політик

Після завершення футбольної кар'єри обрав політичний шлях. У 2012 році приєднався до «Грузинської мрії» олігарха Бдзіни Іванішвілі та став депутатом парламенту. Восени того ж року став віце-премєром і міністром енергетики та залишався на посаді в трьох урядах.

У листопаді 2017 року виграв на виборах мера Тбілісі. У 2021-му був переобраний на посаду, отримавши 55,6 % голосів. Торік в умовах бойкоту виборів багатьма опозиційними партіями втретє став градоначальником. Водночас залишаєтся одним із провідних спікерів «Грузинської мрії».

Каладзе регулярно коментує міжнародні події. Зокрема, він відзначився низкою скандальних заяв про Україну. Наприклад, він заявив, що Володимир Зеленський «служить інтересам іншої країни». Також ексфутболіст постійно розповідає про «конкретні сили з конкретними інтересами», які нібито спровокували війну в Україні та прагнуть повторити цей сценарій для Грузії.

Тим часом Збройні сили України ліквідували на фронті призера чемпіонату Росії з муай-тай. Уродженець Чуваської Республіки Кіріл Етричев у 22-річному віці вирішив поїхати вбивати українців. Однак, натомість знайшов свою смерть.

Раніше під Покровськом ЗСУ ліквідували колишнього півзахисника молодіжної збірної України Сергія Петрова. Після повномасштабного вторгнення він повернувся в окупований Крим. Влітку торік він добровільно приєднався до російської армії та став «двохсотим» в одному з «м'ясних штурмів».