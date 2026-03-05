Головна Країна Події в Україні
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони
Бригади ТрО посилять артилерією, ППО та наземними роботизованими комплексами
фото з відкритих джерел

Бригади переходять на нову структуру з дронами, артилерією, ППО та роботизованими комплексами і виконуватимуть передусім оборонні завдання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про посилення бойових спроможностей Сил територіальної оборони. За його словами, у бригадах ТрО триває реформування структури та озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського у Facebook.

За словами Сирського, процес реформування військових частин територіальної оборони розпочався близько пів року тому і триває нині.Головнокомандувач зазначив, що всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру, яка передбачає посилення безпілотної складової.

У межах змін до складу бригад вводять нові підрозділи, зокрема великокаліберну артилерію, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів.

За словами Сирського, такі зміни мають суттєво підвищити бойові можливості підрозділів територіальної оборони. «Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності», – зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив, що підрозділи територіальної оборони планується використовувати передусім у оборонних операціях. «Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат. Системне оновлення структури, озброєння Сил ТрО ЗС України додатковими засобами ураження та покращення логістичних можливостей – доцільна інвестиція в оборону України в умовах довготривалої повномасштабної війни», – підкреслив Сирський.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що словам російського лідера Володимира Путіна щодо можливого завершення війни не можна довіряти. За його словами, Росія вже неодноразово демонструвала, що її заяви не відповідають реальним діям. 

Теги: тероборона ЗСУ війна Олександр Сирський

