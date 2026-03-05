Сирський анонсував посилення бригад територіальної оборони

Бригади переходять на нову структуру з дронами, артилерією, ППО та роботизованими комплексами і виконуватимуть передусім оборонні завдання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про посилення бойових спроможностей Сил територіальної оборони. За його словами, у бригадах ТрО триває реформування структури та озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського у Facebook.

За словами Сирського, процес реформування військових частин територіальної оборони розпочався близько пів року тому і триває нині.Головнокомандувач зазначив, що всі бригади ТрО переходять на уніфіковану структуру, яка передбачає посилення безпілотної складової.

У межах змін до складу бригад вводять нові підрозділи, зокрема великокаліберну артилерію, зенітно-ракетні підрозділи та підрозділи наземних роботизованих комплексів.

За словами Сирського, такі зміни мають суттєво підвищити бойові можливості підрозділів територіальної оборони. «Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності», – зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив, що підрозділи територіальної оборони планується використовувати передусім у оборонних операціях. «Наша мета – підвищити боєздатність Сил тероборони та водночас зменшити число втрат. Системне оновлення структури, озброєння Сил ТрО ЗС України додатковими засобами ураження та покращення логістичних можливостей – доцільна інвестиція в оборону України в умовах довготривалої повномасштабної війни», – підкреслив Сирський.

