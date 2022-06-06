Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)

Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйнувавши кілька квартир і будинків

Рашистські ракети пошкодили кілька будинків

Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Гуляйполю, що на північному сході Запорізької області. Про наслідки ворожих дій повідомив Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Ракети влучили у кілька багатоквартирних будинків, а також по приватним обійстям жителів Гуляйполя.

Внаслідок удару були зруйновані продовольчий магазин та стоматологічний кабінет.

Регіональна влада повідомила про постраждалих від рашистських ракет. За попередніми даними, шість осіб отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що ще у другій половині травня частина Гуляйполя залишилася без водопостачання, бо окупанти влучили у водопровідну мережу.