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  4. Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)
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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)

    Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйнувавши кілька квартир і будинків - Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)
    Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйнувавши кілька квартир і будинків
    фото: Telegram Запорізької обласної військової адміністрації

    Рашистські ракети пошкодили кілька будинків

    Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по місту Гуляйполю, що на північному сході Запорізької області. Про наслідки ворожих дій повідомив Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

    Ракети влучили у кілька багатоквартирних будинків, а також по приватним обійстям жителів Гуляйполя.

    Внаслідок удару були зруйновані продовольчий магазин та стоматологічний кабінет.

    Регіональна влада повідомила про постраждалих від рашистських ракет. За попередніми даними, шість осіб отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

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    Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)
    Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)
    Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)

    Нагадаємо, що ще у другій половині травня частина Гуляйполя залишилася без водопостачання, бо окупанти влучили у водопровідну мережу.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Запорізька область ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Гуляйполе: є постраждалі (фото)