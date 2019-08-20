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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли підприємство у Бахмуті

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    Боєприпаси зі стрілецької зброї розбили вікно - Окупанти обстріляли підприємство у Бахмуті
    Боєприпаси зі стрілецької зброї розбили вікно

    Ніхто з працівників підприємства не постраждав

    На Донеччині російські окупаційні війська вкотре порушили режим перемир'я, запроваджений 21 липня, обстрілявши аграрне підприємство у Бахмуті.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Не зважаючи на режим припинення вогню, окупанти знову вдаються до провокацій та порушують заборону на використання будь-якої зброї. Зокрема, 18.08.2019 орієнтовно з 07:36 до 07:45 з боку ЗФ РФ із напрямку Доломітне – у напрямку Новолуганського здійснено обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ «Бахмутський аграрний союз», - йдеться в повідомленні.

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    Як зазначається, о 08:55 19 серпня від головного інженера ПрАТ «Бахмутський аграрний союз» було отримано повідомлення про факт влучання боєприпасів зі стрілецької зброї в службові приміщення підприємства.

    «Спостережна група УС СЦКК прибувши на місце зафіксувала влучення боєприпасів стрілецької зброї калібру 5.45 мм у службові приміщення свиноферми агрофірми «Бахмутський аграрний союз» і розбиті вікна. Постраждалих працівників не виявлено», - повідомляють в штабі.

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    Окупанти обстріляли підприємство у Бахмуті
    Окупанти обстріляли підприємство у Бахмуті

    «Українська сторона СЦКК закликала збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися досягнутих домовленостей», - повідомляють в пресслужбі ООС.

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