Окупанти обстріляли підприємство у Бахмуті



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Боєприпаси зі стрілецької зброї розбили вікно

Ніхто з працівників підприємства не постраждав

На Донеччині російські окупаційні війська вкотре порушили режим перемир'я, запроваджений 21 липня, обстрілявши аграрне підприємство у Бахмуті.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Не зважаючи на режим припинення вогню, окупанти знову вдаються до провокацій та порушують заборону на використання будь-якої зброї. Зокрема, 18.08.2019 орієнтовно з 07:36 до 07:45 з боку ЗФ РФ із напрямку Доломітне – у напрямку Новолуганського здійснено обстріл цивільної інфраструктури на території ПрАТ «Бахмутський аграрний союз», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, о 08:55 19 серпня від головного інженера ПрАТ «Бахмутський аграрний союз» було отримано повідомлення про факт влучання боєприпасів зі стрілецької зброї в службові приміщення підприємства.

«Спостережна група УС СЦКК прибувши на місце зафіксувала влучення боєприпасів стрілецької зброї калібру 5.45 мм у службові приміщення свиноферми агрофірми «Бахмутський аграрний союз» і розбиті вікна. Постраждалих працівників не виявлено», - повідомляють в штабі.

«Українська сторона СЦКК закликала збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися досягнутих домовленостей», - повідомляють в пресслужбі ООС.