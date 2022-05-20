Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджений об‘єкт інфраструктури

Інформації про потерплих наразі немає

Сьогодні, 20 травня, рашисти обстріляли Полтавщину. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Приліт» у Лубенській громаді по об‘єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі – згодом», – написав він.

Раніше російські війська поцілили ракетою в Кременчуцьку ТЕЦ. Нагадаємо, що у ніч на 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унаслідок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення.