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    Події в Україні

    Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджений об‘єкт інфраструктури

    Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджений об‘єкт інфраструктури
    фото з відкритих джерел

    Інформації про потерплих наразі немає

    Сьогодні, 20 травня, рашисти обстріляли Полтавщину. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    «Приліт» у Лубенській громаді по об‘єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі – згодом», – написав він.

    Раніше російські війська поцілили ракетою в Кременчуцьку ТЕЦ. Нагадаємо, що у ніч на 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унаслідок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Окупанти атакували Полтавщину: пошкоджений об‘єкт інфраструктури