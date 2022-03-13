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    Події в Україні

    Окупанти знищили найбільший в Україні склад зберігання замороженої продукції

    Вороги цілеспрямовано руйнують склади поблизу Києва - Окупанти знищили найбільший в Україні склад зберігання замороженої продукції
    Вороги цілеспрямовано руйнують склади поблизу Києва
    фото: ДСНС

    Згоріла продукція на 230 млн грн: підприємство заздалегідь позначили маячком для наведення зброї

    На Київщині 12 березня після обстрілів російських окупантів згорів найбільший в Україні склад для зберігання замороженої продукції. Ворог знищив продуктів на приблизно 230 млн грн. Новину повідомила пресслужба компанії МХП. Саме їхня продукція зберігалася на складі.

    «Внаслідок пожежі знищено продукцію МХП на суму млн грн. Це – найбільший склад України для зберігання замороженої продукції. Окрім МХП, ним також користувалися великі торговельні мережі», – мовиться у повідомленні.

    На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав.

    Окупанти атакують продовольчу безпеку українців. У МХП наголосили, що це – вже не перший склад продуктів навколо Києва, які намагалися зруйнувати російські вороги.

    Як стало відомо, на обстріляному російськими військовими продовольчому складі у Броварському районі Київської області напередодні диверсанти встановили маячок. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

    «Сьогодні (12 березня – ред.) окупанти влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад у Броварському районі. З’ясувалося, що на даху будівлі напередодні диверсанти встановили маячок», – поінформував він.

    Очільник ОВА закликав громадян звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об’єктах інфраструктури та негайно повідомляти про них поліцію.

    Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що під Києвом через обстріл виникла велика пожежа у селі Квітневе Броварського району Київщини.

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    Теги: окупанти війна Київщина
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    Окупанти знищили найбільший в Україні склад зберігання замороженої продукції