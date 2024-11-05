Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти перекидають на фронт зброю, використовуючи цивільні фури – партизани

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти перекидають на фронт зброю, використовуючи цивільні фури – партизани
Окупанти використовують цивільні вантажівки для перевезення зброї
фото з відкритих джерел

Для логістики в Донецькій області росіяни використовують цивільні тягачі та фури

Агенти «АТЕШ» звернули увагу на збільшену кількість цивільних фур контейнерного типу. Вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але шасі та самі фури посилені потужною підвіскою, що дозволяє перевозити дуже важкі вантажі. Про це партизани повідомили в Телеграм.

«Саме таким чином росіяни переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини. Вони намагаються приховано здійснювати військову логістику і захиститися від атак Сил оборони України. Подібну тактику вони використовували і під час гібридної війни до 2022 року, коли під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїм проксі-військам. Це однозначно є військовим злочином і суперечить нормам міжнародного гуманітарного права!» – повідомили агенти.

Також представники «АТЕШ» заявили, що їм відомі маршрути та деталі логістики росіян на території України. Вони продовжують вести спостереження за перевезеннями та маршрутами постачання окупантів на Донеччині та планують в найближчий час перервати ці потоки постачання.

Нагадаємо, українські партизани організації «АТЕШ» провели агітаційну роботу у російському місті Санкт-Петербург. Вони розклеїли листівки із закликом до вступу у ряди організації «АТЕШ» для протидії російській владі біля будинків, де живуть військові РФ.

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Читайте також:

Теги: військові боєприпаси фронт наступ росіяни партизани війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

47-ма бригада звернулася до військових, зазначивши, що розуміє різні причини самовільного залишення частин
Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини
Вчора, 15:27
Якщо переможе Трамп, можливості для України різко звузяться
Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg
27 жовтня, 18:58
Кредит на 50 мільярдів доларів, про який оголосили США та союзники, Креммер назвав дуже важливим рішенням
МВФ назвав головну загрозу для України 2025 року
27 жовтня, 17:58
Ракети атакували міста України
У Дніпрі та Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
26 жовтня, 00:23
Фіцо побажав Україні справедливого миру, але задався питанням, чи можливо його досягти за нинішнього «стану справ»
Фіцо заявив, що «імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом дуже висока»
16 жовтня, 15:22
Росіяни захопили кілька населених пунктів
Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState
11 жовтня, 00:27
Інструктори з Канади готують військових медиків
Канадські інструктори навчають бійців ЗСУ складним медичним навичкам – Генштаб
10 жовтня, 03:09
Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
9 жовтня, 09:01
Столтенберг розповів про вторгнення РФ в Україну
Як країни НАТО могли б запобігти вторгненню РФ в Україну? Зізнання Столтенберга
5 жовтня, 12:34

Події в Україні

Окупанти перекидають на фронт зброю, використовуючи цивільні фури – партизани
Окупанти перекидають на фронт зброю, використовуючи цивільні фури – партизани
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2024 року
Результати виборів у Молдові та нові угоди України зі Світовим банком. Головне за 4 листопада
Результати виборів у Молдові та нові угоди України зі Світовим банком. Головне за 4 листопада
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
Скільки часу українці сидітимуть взимку без світла: прогноз Politico
Скільки часу українці сидітимуть взимку без світла: прогноз Politico
Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини
Дві бригади закликали повернутися військових, які самовільно залишили частини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
19K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9381
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
8612
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха

Новини

5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:01
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Вчора, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Вчора, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua