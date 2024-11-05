Окупанти перекидають на фронт зброю, використовуючи цивільні фури – партизани

Для логістики в Донецькій області росіяни використовують цивільні тягачі та фури

Агенти «АТЕШ» звернули увагу на збільшену кількість цивільних фур контейнерного типу. Вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але шасі та самі фури посилені потужною підвіскою, що дозволяє перевозити дуже важкі вантажі. Про це партизани повідомили в Телеграм.

«Саме таким чином росіяни переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини. Вони намагаються приховано здійснювати військову логістику і захиститися від атак Сил оборони України. Подібну тактику вони використовували і під час гібридної війни до 2022 року, коли під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїм проксі-військам. Це однозначно є військовим злочином і суперечить нормам міжнародного гуманітарного права!» – повідомили агенти.

Також представники «АТЕШ» заявили, що їм відомі маршрути та деталі логістики росіян на території України. Вони продовжують вести спостереження за перевезеннями та маршрутами постачання окупантів на Донеччині та планують в найближчий час перервати ці потоки постачання.

Нагадаємо, українські партизани організації «АТЕШ» провели агітаційну роботу у російському місті Санкт-Петербург. Вони розклеїли листівки із закликом до вступу у ряди організації «АТЕШ» для протидії російській владі біля будинків, де живуть військові РФ.

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху АТЕШ повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.