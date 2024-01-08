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Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»

Христина Петренко
glavcom.ua
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Партизани поділились черговими успіхами
фото з відкритих джерел

На цей раз партизанам вдалось отримати особисті дані військових 

Партизанський рух «Атеш» заявив, що його агенту вдалось проникнути у дивізію імені Дзержинського у місті Балашиха (Московська область, РФ) й отримати особисті дані військових, які беруть участь у війні проти України.  Про це повідомили в Telegram-каналі руху.

«Атеш» проник у дивізію імені Дзержинського в Балашисі. Наш агент з-поміж офіцерів проник у зазначену дивізію. Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у «СВО». Їхні імена, контакти та особисті дані передано до відповідних органів. Агент передає полум’яний привіт товаришам по службі», – йдеться у повідомленні.

Світлина розташування дивізії
Світлина розташування дивізії
Фото: партизанський рух «АТЕШ»

Крім світлини, партизани руху також опублікували координати розташування дивізії.

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш» фото 1

Раніше партизани цього руху анонсували нищівні операції проти окупантів та розвідали озброєння військової частини під Москвою.

Теги: війна Москва партизани Атеш

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