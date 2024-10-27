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МВФ назвав головну загрозу для України 2025 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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МВФ назвав головну загрозу для України 2025 року
Кредит на 50 мільярдів доларів, про який оголосили США та союзники, Креммер назвав дуже важливим рішенням
фото з відкритих джерел

Погіршення прогнозу росту ВВП України зумовлене обстрілами Росії енергетичної інфраструктури

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер головною загрозою для України 2025 року назвав те, що війна триватиме довше, завдаючи страждань населенню, і її дуже важко зупинити. Про це він говорив в інтерв'ю «Голосу Америки».

За словами Альфреда Кеммера, МВФ буде більше приділяти уваги структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу, і готувати цю основу для успіху України.

«Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни», – зазначив він.

Кредит на 50 мільярдів доларів, про який оголосили США та союзники, Креммер назвав дуже важливим рішенням.

«Минулі декілька місяців ми говорили з урядом України про те, як закрити фінансову прогалину, яка відкрилась через те, що війна триває довше, ніж будь-хто очікував, і потрібно більше бюджетного фінансування. Зараз потреба у зовнішньому фінансуванні складає 150 мільярдів доларів, і цей кредит допомагає уряду України зберегти макроекономічну стабільність під час війни, створити основи для середньострокового зростання та відбудови», – наголосив він.

Креммер також пояснив, що погіршення прогнозу росту ВВП України зумовлене обстрілами Росії енергетичної інфраструктури, через які страждає економіка. Водночас він висловив сподівання, що це не збільшить кількість українських біженців у Європі.

«Зниження прогнозу на наступний рік пов’язане з тим, що війна б’є по економіці. Європа в останні роки проявила велику солідарність і приймає біженців з України. Але я дуже сподіваюсь, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні вони зроблять все можливе, щоб українці не були змушені покидати свою країну», – зазначив він.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%. Так, у розділі щодо європейських економік зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,0%. Це нижче на 0,2 процентних пункти, ніж Фонд прогнозував ще у квітні.

До слова, Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд

Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько 1,1 мільярда доларів, які підуть на підтримку державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні МВФ.  

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Теги: кредит економіка війна Європа українці фінансування

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