Окупанти після появи повідомлень про побиття не пустили адвоката до Балуха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти не пустили до Балуха також архієпископа Климента

Окупаційна адміністрація сімферопольського СІЗО не допустила адвоката та архієпископа Климента до українського політв’язня Володимира Балуха, утримуваного Кремлем. Про це повідомила Кримська правозахисна група.

«Начальник (СІЗО – «Главком») відмовив адвокату (про зустріч – «Главком»), пославшись на те, що сьогодні вихідний, і запропонував прийти в понеділок. Він також додав, що особисто бачив Володимира Балуха і з ним, за його словами, все нормально», - йдеться у повідомленні.

Об 11.00 в СІЗО прибув і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент, який є громадським захисником українця.

Він повідомив Кримській правозахисній групі, що після розмови з окупаційним начальником СІЗО адвокат в його присутності дзвонив до окупаційних тюремників і просив вирішити питання з його відвідуванням Балуха, але знову отримав відмову. Після цього Климент сам подзвонив на гарячу лінію окупаційної служби виконання покарань, але йому відмовили у відвідуванні СІЗО в жорсткій формі, пославшись на вихідний день.

Климент зазначив, що в цей же самий час в СІЗО входили і виходили інші адвокати.

«У понеділок з раннього ранку ми з адвокатом знову будемо домагатися зустрічі з Володимиром Балухом, - сказав Климент і додав, - Володимир дуже ослаб фізично, він дуже втратив у вазі, у нього сильні болі і дуже слабкі судини».

Кримська правозахисна група допускає, що співробітники СІЗО навмисне перешкоджають зустрічі захисників з Балухом, можливо, щоб приховати інформацію про те, що сталося в установі інцидент.

Вчора стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка.