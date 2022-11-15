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Окупанти планують тікати з позицій на Луганщині – Генштаб 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти планують тікати з позицій на Луганщині – Генштаб 
Оперативна інформація станом на щодо російського вторгнення  
фото: Генштаб

Триває 265 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню 

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 15 листопада.

Протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На яких напрямках ворог здійснював обстріли

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;
  • на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія. 

Ситуація на Донбасі

В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

А у місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих «силових структур» пропонують уникнути «мобілізації» за грошову винагороду сумою до $15 тис. 

Наші перемоги

Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено п'ять одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими. 

У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, два склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів. 

Нагадаємо, сьогодні російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Теги: Білорусь окупанти місто озброєння населення Макіївка втрати ворог Бахмут

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