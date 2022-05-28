Моряки виловили рятувальний круг та буй потопленого крейсера «Москва»

Залишки «Москви» дрейфували у відкритому морі

Українські моряки виловили в морі рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера «Москва», який затонув після ураження українськими ракетами. Свою знахідку вони передали прикордонникам Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в Facebook

«Музейні експонати українських Сил оборони поповняться чудовими предметами.До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника «Москва». Їх передали небайдужі моряки. Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі.

Була «Москва» – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.