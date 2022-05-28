  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Моряки виловили рятувальний круг та буй потопленого крейсера «Москва»
рус
    Події в Україні

    Моряки виловили рятувальний круг та буй потопленого крейсера «Москва»

    Моряки виловили рятувальний круг та буй потопленого крейсера «Москва»
    фото: Сергій Дейнеко/Facebook

    Залишки «Москви» дрейфували у відкритому морі

    Українські моряки виловили в морі рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера «Москва», який затонув після ураження українськими ракетами. Свою знахідку вони передали прикордонникам Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в Facebook

    «Музейні експонати українських Сил оборони поповняться чудовими предметами.До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника «Москва». Їх передали небайдужі моряки. Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі.

    Була «Москва» – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» було завдано 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

    Читайте також: Крейсер «Москва». Тепер ви знаєте, що сталося?
    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Моряки виловили рятувальний круг та буй потопленого крейсера «Москва»