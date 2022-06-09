Окупанти почали друкувати фейкові газети для українських полонених

Фейкові видання, що містять неправдиві відомості про повне захоплення України

Російська пропаганда продовжує чинити психологічний тиск, поширюючи абсурдні фейки по всьому світу. Зокрема, для українських військових, що перебувають в російському полоні, почали друкувати фейкові газети, в яких йдеться про поразку ЗСУ та капітуляцію України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Такі «креативні самвидави» від російської федеральної служби безпеки імітують популярну українську та західну пресу, та призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону», – йдеться в повідомленні.



Загалом фейкові видання, що містять неправдиві відомості про повне захоплення України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили в російський полон.



Зазначається, що таку маніпулятивну технологію використовують силовики РФ, насамперед ФСБ та ФСВП, для того, «щоб полонені підписували свідчення, наговорювали на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу».

Раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову, у якій окупанти обговорюють можливість «розмінувати» тимчасово окупований Маріуполь «природним методом», випустивши на мінні поля українських полонених.