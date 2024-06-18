Окупанти заявили про націоналізацію активів Яценюка у Криму: політик відповів

Політик наголосив, що жодних активів у Криму не мав ані до, ані після окупації півострова

Арсеній Яценюк: «Якби у мене справді було таке конфісковане майно, я вже давно звернувся би до суду проти Росії і стягував би кошти з заморожених російських активів»

Інформація про націоналізацію активів колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у Криму не відповідає дійсності і є брехнею. Про це політик повідомив у Fаcebook.

«І знову чергова російська брехня, поширена найбільшими пропагандистськими ресурсами путіна. Про те, що в окупованому Криму «націоналізовано» начебто нерухомість Яценюка. Цю брехню передрукували видання і в Україні. Оскільки це вже не перше вкидання кремля на цю тему, повторю ще раз: інформація про мою нерухомість на території окупованого Криму – примітивний фейк!», – наголосив експрем'єр.

Політик наголосив, що жодних активів не мав ані до, ані після окупації українського Криму.

«Можу лише додати, якби у мене справді було таке конфісковане майно, я вже давно звернувся би до суду проти Росії і стягував би кошти з заморожених російських активів. А те, що Путін і його банда досі намагаються мене дискредитувати, сприймаю як доказ, що за своє політичне життя я робив все заради захисту України від російської агресії», - резюмував політик.

Нагадаємо, так звана влада Криму повідомила про націоналізацію активів експрем'єра України Арсенія Яценюка. Зокрема окупаційний голова Криму Володимир Константінов, повідомив, що під націоналізацію потрапили активи Арсенія Яценюка – бенефіціара компанії «Антей 2012», навчальний корпус, гараж та велика земельна ділянка політика у Ялті.

Нагадаємо, що 8 червня з'явилася інформація, що окупаційна влада Криму планує націоналізувати майно української співачки Джамали, розташоване на півострові. Також, за даними пропагандистських ресурсів, у цьому списку опинився колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та українські нардепи, яким належить нерухомість у Ялті. Зокрема, йдеться про парк-готель «Порто Маре», Ялтинську кіностудію та готель «Брістоль».