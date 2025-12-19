Окупанти просунулися у двох областях України

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки та у Гуляйполі

Російська армія просунулася на кількох напрямках у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки та у Гуляйполі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 18 грудня станом на 22:00 відбулося 183 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 123 окупанти, із них 101 – безповоротно.