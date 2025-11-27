Головна Країна Події в Україні
Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віва зараз відновлюється і шукає родину
Собака місяць просиділа на п’ятому поверсі, заблокована в будинку після прильоту

В Олексієво-Дружківці на Донеччині після російського обстрілу на п’ятому поверсі зруйнованого будинку опинилася заблокованою собака. Попри постійні обстріли, волонтери разом із військовими врятували тварину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організацію «Порятунок тварин Харків».

«До нас надійшла заявка від наших друзів-волонтерів із Донеччини щодо цієї собачки. Собака місяць просиділа на п’ятому поверсі, заблокована в будинку після прильоту. Служби ДСНС уже не заїжджають в місто. Віва лишилася абсолютно без допомоги. Приїхавши на місце, ми побачили, що всі сходи до собаки зруйновані. Діставатися до неї потрібно з даху через інший підʼїзд», – йдеться у дописі.

Зазначається, що Віва зараз відновлюється і шукає родину.

До слова, у Херсоні поліцейські врятували собаку, який дивом зміг врятуватися під обстрілами російських окупантів. Пес був прив'язаний біля будинку – поряд розташовувалася величезна ракетна вирва.

