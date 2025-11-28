«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі

Остапу Ступці заборонено вісім років керувати транспортними засобами

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції Народному артисту України, провідному актору Театру Франка Остапу Ступці, обвинуваченого за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу (вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння, яке заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Згідно з вироком, актора засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. Термін покарання Ступці буде зараховуватися з дня його прибуття до виправного центру.

Як стало відомо «Главкому» з повного тексту ухвали апеляційного суду, прокурор і сторона захисту намагалися змінити покарання, призначене Голосіївським райсудом Києва. Зокрема, прокурор вважав, що актора треба посадити до в’язниці на три роки, оскільки той зухвало знехтував правилами дорожнього руху, будучи п’яним, і завдав потерпілому важких травм (закрита черепно-мозкова травма і закрита травма живота).

Водночас захист обвинуваченого просив апеляцію замінити покарання: з обмеження волі – на штраф у розмірі 170 тис. грн. А також зменшити заборону актору сідати за кермо авто – з восьми років до п’яти. Аргументи адвоката Ступки зводилися до того, що його клієнт повністю визнав вину, щиро розкаявся, сприяв розкриттю правопорушення і компенсував лікування потерпілого та інші його витрати на суму $23 тис.

Крім цього, сторона захисту принесла до суду позитивні характеристики на Остапу Ступку, які підготували: колектив Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Голови Національної спілки театральних діячів, Національної спілки кінематографів. Також до матеріалів справи було додано подяки від військових за благодійну та волонтерську діяльність обвинуваченого актора і квитанція на суму 100 тис. грн, які Ступка перерахував для потреб ЗСУ.

Однак аргументи учасників процесу не вплинули на позицію апеляційного суду. Феміда наполягала, що вирок Голосіївського райсуду є обґрунтованим. Щодо призначеного покарання Остапу Ступці, то апеляція зауважила, посилаючись на статтю 50 Кримінального кодексу: покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

«На переконання колегії суддів, суд першої інстанції при вирішенні питання щодо призначення покарання обвинуваченому дотримався вищевказаних вимог закону», – йдеться в ухвалі.

Ухвала Київського апеляційного суду у справі Ступки набрала чинності. При цьому її можна оскаржити до Верховного суду протягом трьох місяців.

Варто додати: на початку листопада Остап Ступка в інтерв’ю зізнався, що фатальна аварія була для нього однією з найбільших помилок у житті. Новина про це ДТП розлетілася мережею, тоді ж актор зазнав хейту та критики зі сторони спільноти. Остап Ступка зізнався, що думав про можливий осуд людей на вулиці, тому навіть хотів одягати окуляри для прогулянки, щоб його не впізнали.

Актор розповів, що після резонансного ДТП він продовжував грати у виставах. Тож одного разу йому спало на думку вийти до глядачів на сцену, щоб перепросити. Однак його відмовив режисер та сказав, щоб той не поєднував особисте із роботою. «Я з режисером вистави зустрівся і сказав, що в мене є така думка, що мені треба це сказати глядачам, на що він відповів: «У жодному разі. Котлети окремо, мухи окремо. Грайте виставу». Добре, я зіграв виставу й мені виносять квіти, і я в шоці», – розповів Ступка.

Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.