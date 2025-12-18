Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 18 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2409 дронів-камікадзе та здійснили 3104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

18 грудня станом на 22:00 відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 123 окупанти, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили сім БпЛА, три одиниці автомобільної техніки, три мотоцикли та одну одиницю спеціальної техніки. Окрім того, українські захисники уразили 11 укриттів для особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбивали чотири штурмові дії окупантів, два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в напрямках Охрімівки й Довгенького.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор дев’ять разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони у бік Червоного Ставу, Ставок, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Три ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки та Званівки.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

24 рази росіяни йшли в атаки на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. У двох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Лісне, Олександроград та Гаврилівка.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Ворог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районі Солодкого, Зеленого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Тернуватому.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти тричі намагались наступати в напрямку Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів, але отримали відсіч. Противник скинув авіабомби на Оріхів, Балабине та Малокатеринівку.

Лінія фронту станом на 18 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1394-й день повномасштабної війни в Україні.

