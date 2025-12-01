У Бердянську уражено скупчення окупантів (відео)

Знищено п’ятьох загарбників із так званої «Росгвардії», ще четверо – поранені

19 листопада о 22:20 розвідка провела успішну операцію в окупованому Бердянську Запорізької області. Уражено скупчення росіян та ворожу техніку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«До тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі під пропагандистським білбордом скупчилися російські загарбники – їхню неквапливу розмову перервав потужний вибух», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок успішної операції ГУР МО України та руху опору російській окупації росіяни зазнали втрат серед особового складу та техніки: знищено п’ятьох загарбників із так званої «Росгвардії», ще четверо – поранені; пошкоджено два ворожі пікапи та бронеавтомобіль «Тигр».

«Гуркіт у Бердянську зчинив переполох – на місце знищення російських окупантів нагнали швидкі та пожежні автівки. ГУР МО України нагадує: за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата», – наголошує розвідка.

