Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Росія вдарила по Одещині: є постраждалі, серед них – діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Одещині: є постраждалі, серед них – діти
Рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги
фото: ДСНС Одещини

Виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури

Учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

7 фото
На весь екран
фото: ДСНС Одещини

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки загинули люди. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Зокрема, через нічну атаку на столицю на вулиці Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Теги: ДСНС війна Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що «коаліція охочих» готує план припинення вогню, хоча Путін навряд чи на нього погодиться
«Коаліції охочих». Що може статися після Мадрида?
3 листопада, 18:44
Фахівці вже працюють на місці, оцінюють пошкодження й розпочинають відновлення
Уночі росіяни вдарили по газовій інфраструктурі
28 жовтня, 11:54
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
30 жовтня, 07:34
Про влучання у відділення розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський
Росія вдарила по новому відділенні «Укрпошти» у Львові (фото)
19 листопада, 15:37
Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці
У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
31 жовтня, 11:04
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Сьогодні, 04:26

Фото

Росія вдарила по Одещині: є постраждалі, серед них – діти
Росія вдарила по Одещині: є постраждалі, серед них – діти
РФ атакувала ринок у Чорноморську: є загиблі та поранені (фото)
РФ атакувала ринок у Чорноморську: є загиблі та поранені (фото)
Нічний удар по Одещині: є постраждалий, пошкоджено об’єкт енергетики (фото)
Нічний удар по Одещині: є постраждалий, пошкоджено об’єкт енергетики (фото)
РФ атакувала енергооб’єкти на Одещині: постраждала людина (фото, відео)
РФ атакувала енергооб’єкти на Одещині: постраждала людина (фото, відео)
Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
Окупанти атакували Одещину: є пошкодження, виникла пожежа (фото)
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрито дерев’яними плитами (фото)
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрито дерев’яними плитами (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua