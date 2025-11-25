Росія вдарила по Одещині: є постраждалі, серед них – діти

Виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури

Учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

фото: ДСНС Одещини

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки загинули люди. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Зокрема, через нічну атаку на столицю на вулиці Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.