Окупанти ракетами обстріляли продовольчий потяг на сході України
Потяг перевозив продукти від НКО World Central Kitchen
Внаслідок російського ракетного обстрілу на сході України постраждав поїзд, який перевозив продукти харчування. Про це повідомив у Twitter засновник World Central Kitchen Хосе Андрес.
«На щастя, ніхто не постраждав… але зараз вони сильно б’ють по інфраструктурі поїздів», – повідомив Андрес.
Він додав, що після удару повністю втрачений один вагон їжі, інші врятовані.
Хосе Андрес запевнив, що удар не зупинить організацію, і вона продовжить надавати допомогу і годувати людей.
Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Only 1 wagon of food fully lost, will save the rest! This won’t stop us—our amazing Ukrainian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg— José Andrés (@chefjoseandres) June 15, 2022
Раніше Требушкін повідомляв, що минулої ночі ворожий снаряд прилетів у Покровськ, було зруйновано вагон з гуманітарною допомогою, пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електромережі над коліями.