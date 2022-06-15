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    Події в Україні

    Окупанти ракетами обстріляли продовольчий потяг на сході України

    Російська ракета підірвала продовольчий потяг на сході України - Окупанти ракетами обстріляли продовольчий потяг на сході України
    Російська ракета підірвала продовольчий потяг на сході України
    фото: Хое Андрес

    Потяг перевозив продукти від НКО World Central Kitchen

    Внаслідок російського ракетного обстрілу на сході України постраждав поїзд, який перевозив продукти харчування. Про це повідомив у Twitter засновник World Central Kitchen Хосе Андрес.

    «На щастя, ніхто не постраждав… але зараз вони сильно б’ють по інфраструктурі поїздів», – повідомив Андрес.

    Він додав, що після удару повністю втрачений один вагон їжі, інші врятовані.

    Хосе Андрес запевнив, що удар не зупинить організацію, і вона продовжить надавати допомогу і годувати людей.

    Раніше Требушкін повідомляв, що минулої ночі ворожий снаряд прилетів у Покровськ, було зруйновано вагон з гуманітарною допомогою, пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електромережі над коліями.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти ракетами обстріляли продовольчий потяг на сході України