Окупанти ракетами обстріляли продовольчий потяг на сході України

Внаслідок російського ракетного обстрілу на сході України постраждав поїзд, який перевозив продукти харчування. Про це повідомив у Twitter засновник World Central Kitchen Хосе Андрес.

«На щастя, ніхто не постраждав… але зараз вони сильно б’ють по інфраструктурі поїздів», – повідомив Андрес.

Він додав, що після удару повністю втрачений один вагон їжі, інші врятовані.

Хосе Андрес запевнив, що удар не зупинить організацію, і вона продовжить надавати допомогу і годувати людей.

Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Only 1 wagon of food fully lost, will save the rest! This won’t stop us—our amazing Ukrainian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg