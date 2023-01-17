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Окупанти ракетою майже повністю зруйнували навчальний заклад у Куп’янську (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти ракетою майже повністю зруйнували навчальний заклад у Куп’янську (фото)
На місці працюють екстрені служби
Олег Синєгубов / Telegram

Внаслідок удару ніхто не постраждав

Російські загарбники знову обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. Ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Окупанти ракетою майже повністю зруйнували навчальний заклад у Куп’янську (фото) фото 1
Окупанти ракетою майже повністю зруйнували навчальний заклад у Куп’янську (фото) фото 2

Нагадаємо, противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

Країна-агресорка РФ під час атаки на Україну 14 січня використала половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані.

Зеленський попередив, що ворог готуватиме нові удари.

Теги: окупанти росія війна Харківщина

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