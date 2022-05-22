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    Події в Україні

    Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики» (аудіо)

    Окупанти нарікають на нестачу грошей, отриманих за війну в Україні - Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики» (аудіо)
    Окупанти нарікають на нестачу грошей, отриманих за війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Загарбник радить отримати ще одне поранення, аби заробити додаткові кошти

    Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення окупантам не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

    «У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Купив собі машину, Volkswagen polo, дванадцятого року. Ціни, п***ць, як піднялися…» – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.

    Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію «люлєй» від ЗСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».

    «Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. «двохсотих» загарбників», – йдеться у повідомленні.

    Увага, багато ненормативної лексики

    Раніше СБУ повідомила, що мобілізовані в «ДНР» окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни. Вони порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики» (аудіо)