Росія вивела в море дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту

У морі зараз перебувають дві третини боєздатних підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Біля причалів Південної бухти окупованого Севастополя залишилися два підводні човни проєкту «Варшав'янка», тобто третина діючих підводних човнів Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Загалом до Чорноморського флоту належать шість підводних човнів проєкту «Варшав'янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» та Б-271 «Колпіно». Це багатоцільові дизель-електричні підводні човни. Крім мінно-торпедного озброєння, вони несуть крилаті ракети типу «Калібр».

Таким чином, у морі зараз перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини.

Біля причалу також стоїть український підводний човен «Запоріжжя»: російські війська взяли його штурмом у березні 2014 року під час окупації Криму.

Нагадаємо, що у Чорному морі російські кораблі продовжують проводити ізоляцію районів бойових дій, тим самим блокуючи цивільне судноплавство.

Днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.