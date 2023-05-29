Через падіння уламків ракет у Києві затримується рух низки тролейбусів: список

Поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламку

Через падіння уламків збитих російської ракети на проїжджу частину, у Києві затримується рух деяких тролейбусів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламку. На місці працюють також відповідальні служби міста», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери – проспектом Оболонським.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, затримуються тролейбуси № 38 вулицею Бойчука у напрямку станції метро «Видубичі».

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого. Також внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків на проїжджу частину дороги. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі. Пожежу вже локалізовано. Також уламки ракет впали на проїжджу частину в Оболонському районі.