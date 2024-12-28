Офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку

Більшість російських штурмовиків, які опиняються в полоні, стверджують, що командування «кидає їх на убой»

Ворог продовжує штурмувати Торецьк. Російські штурмовики, які беруть участь у боях, здебільшого складаються з порушників дисципліни. Про це повідомив офіцер 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Равлик в ефірі телемарафону.

«Ворог діє піхотними малими групами, пробує просуватися околицями та застосовує техніку. Вчора буквально приїжджав БТР з ворогом і був знищений завдяки злагодженій роботі підрозділів. Тому, нічого не міняється», – зазначив офіцер «Азова».

Щодо мотивації російських окупантів, які беруть участь у штурмах на цьому напрямку, то більшість особового складу противника складають порушники дисципліни.

«Останній наш штурм – це були війська, які вже мали прецеденти у війську. Тобто, наркомани і зловживали алкоголем – порушували дисципліну. Це отакі війська. Кожного разу вони буває відписують своїм батькам, рідним, дружинам, що вони йдуть в останній раз, робіть щось і дістаньте мене звідси. Це від безвихідності вже, їх просто засилають», – заявив військовий.

Він також зазначив, що останні російські полонені здаються добровільно.

«Уже є випадки, коли вони виходять з білими прапорцями. Тобто, ніякого бажання воювати в них вже немає. До того додам, що останній полонений казав, що в них забрали вже всіх, навіть з лікарні. Тобто, це вже особовий склад, який був поранений до цього», – додав офіцер «Азова».

Більшість російських штурмовиків, які опиняються в полоні, стверджують, що російське командування «кидає їх на убой».

«Якщо я не помиляюсь, генерали РФ вже доповіли, що вони виконали завдання, які поставлені були їхньою державою. Скажу так, штурмовики, які попадають до нас в полон, зовсім іншої думки про це все. Кажуть, що їх кидають на убой, що їм ще далеко до виконання того завдання, яке було поставлене», – зазначив військовий.

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