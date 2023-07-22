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Окупанти стягують до Мелітополя додаткові сили (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти стягують до Мелітополя додаткові сили (фото)
21 липня колона КамАЗів йшла центром Мелітополя
фото: РіА Мелитополь

П'яний окупант на броньовику цивільне авто в Мелітополі

Росія стягує додаткові підрозділи своєї окупаційної армії у Мелітополь і прилеглі до міста населені пункти. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Мешканці Мелітополя спостерігають колони техніки і вдень, і вночі навіть на центральних вулицях міста.

Буквально у п’ятницю, 21 липня, колона КамАЗів йшла вулицею Героїв України.

Також повідомляється, що більшу частину техніки окупанти перевозять у Запорізькому напрямку в темний час доби після початку комендантської години. Під час пересування техніки на шляху прямування вимикається вуличне освітлення, а на перехрестях перекривається рух.

Часто окупанти стають винуватцями ДТП. Так, 21 липня, на вул. О. Невського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю броньованого автомобіля «Тигр» росгвардії, номер 2097со15.

ДТП сталася за участю броньованого автомобіля «Тигр» росгвардії
ДТП сталася за участю броньованого автомобіля «Тигр» росгвардії
фото: РіА Мелітополь

Як повідомляють очевидці, броньовик врізався в цивільну машину. Солдат за кермом авто був у стані алкогольного сп'яніння. Свою провину рашист не визнав ще й погрожував розправою водієві легкового авто, обіцяючи посадити потерпілого «на підвал», якщо той дасть розголос про ДТП. Мелітополець шукає свідків події.

До слова, увечері 21 липня в тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали потужні вибухи.

Теги: окупанти війна Мелітополь

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