В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух

Міська влада Мелітополя з'ясовує, куди прилетіла «бавовна»

13 липня в окупованому Мелітополі, що в Запорізькій області, трапився гучний вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Потужний вибух в тимчасово окупованому Мелітополі! Що там трапилось у рашистів, з'ясовуємо», – написав Федоров.

Нагадаємо, що 13 липня також лунали вибухи в окупованому Маріуполі. Окупанти підняли в небо авіацію, працювала ППО.

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Крім того, за даними радника мера Маріуполя Андрющенка, з російського Приморсько-Ахтарська знов заходять літаки в напрям Вугледар-Волноваха. «Останнім часом заходять високо, раніше набирали висоту вже над Маріупольським районом», – додав радник мера.

До слова, раніше в Мелітополі з'явився новий вид заробітку на окупантах.

Так, у місті процвітає новий вид послуг – доставка п'яних окупантів і місцевих розпусниць. Якщо хтось із російських військових засидівся в ресторані «Джокер» або «Скай Гарден» і вже почалася комендантська година, не проблема. За 500-800 рублів карета швидкої допомоги доставить гуляку за адресою в будь-який район міста.

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У хорошому наварі й ті таксисти, які роздобули перепустку для права роботи в комендантську годину. Таксисти частенько ночами доправляють місцевих розпусниць до готелю трикотажної фабрики на вулиці Олександра Невського. Там розміщено підрозділ окупантів.