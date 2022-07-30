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Харків після нічного обстрілу: горіло училище, постраждалих немає (фото)

Володимир Миленко
Сьогодні, 10:25 glavcom.ua
Харків після нічного обстрілу: горіло училище, постраждалих немає (фото)
Окупанти обстріляли училище в Слобідському районі Харкова
фото: Telegram-канал Синєгубова

Окупанти обстріляли кілька районів міста

Рашистський удар по Харкову спричинив пожежу в будівлі училища на території Слобідського району. Фотографії обстрілів та подробиці інциденту оприлюднив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, був обстріляний інший район обласного центру, Новобаварський. На фото, викладеному військовим губернатором Харківщини, видно велику вирву, зроблену російською ракетою. Усього, за попередніми даними, рашисти випустили по Харкову більше 5 ракет зенітного комплексу С-300.

На щастя, постраждалих внаслідок нічного обстрілу немає.

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Нагадаємо, що окупанти двічі за цю ніч обстріляли Харків. Під обстріл потрапив Слобідський район, зокрема, будівля одного з навчальних закладів.

Раніше місцева прокуратура оприлюднила фотосвідчення нічних обстрілів Харкова.

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Теги: Харків обстріл ракета пожежа

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