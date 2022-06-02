Кремль знайшов причину не проводити «референдуми» на Донбасі і Херсонщині

Кремль натякнув, що не хоче проводити «референдуми» на Донбасі та Херсонщині у найближчий час

Російська влада хоче скинути усю відповідальність за «референдуми» на жителів українських регіонів

«Референдуми» про приєднання до Росії трьох областей України – Донецької, Луганської та Херсонської – мають ініціювати жителі самих цих областей. Про це журналістам заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Не Кремль прийматиме рішення про «референдуми». Ми вже неодноразово говорили, що свою долю мають вирішувати самі люди, які мешкають на цих територіях», – так відмахнувся речник Путіна від питання про терміни приєднання окупованих українських територій до країни-агресора.

Пєсков також пояснив, що зараз проведення таких заходів не на часі, бо, мовляв, «не забезпечена безпека територій», які Росія хоче офіційно вкрасти у Україні.

Так Пєсков відреагував на учорашню заяву нового лідера ЛДПР, голови міжнародного комітету Держдуми Леоніда Слуцького, який заявив, що «референдуми» у всіх трьох українських областях можуть пройти уже в липні.

Нагадаємо, що питання можливого «референдуму» на території Херсонщини останнім часом постійно обговорюється в російських ЗМІ та тамтешній політичній еліті. Так, 24 травня емігрантське видання «Медуза» написало, що «референдуми» на Херсонщині та Донбасі можуть пройти 11 вересня поточного року.



Разом з тим, за кілька днів херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що до кінця 2022 року «референдум» в області проводитися не буде, можливо, він пройде наступного року. При цьому раніше Стремоусов говорив про можливе приєднання Херсонської області без жодних референдумів.



А рашистський посіпака на Донеччині Денис Пушилін заявив кілька днів тому, що такий «референдум» може бути проведений після того, як окупанти захоплять усю територію Донецької та Луганської областей (мовою донбаських колаборантів це називається «вийти на конституційні кордони ДНР та ЛНР»).