Удар по Кривому Рогу: є поранені, серед них – дитина (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Кривому Рогу: є поранені, серед них – дитина (оновлено)
Внаслідок атаки БпЛА у Саксаганському районі пошкоджено три двоповерхові будинки, чотири котеджі та п'ять будинків приватного сектору
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Над містом видніється чорний дим

Кривий Ріг понад 10 годин перебував під атакою БпЛА. Зокрема, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає «Главком».

Оновлення станом на 12:42

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Окупанти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали п'ять людей, серед них дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Дані станом на 11:40

За даними місцевих пабліків, над містом видніється чорний дим.

Удар по Кривому Рогу: є поранені, серед них – дитина (оновлено) фото 1

Олександр Вілкул додав, що внаслідок атаки БпЛА у Саксаганському районі пошкоджено три двоповерхові будинки, чотири котеджі та п'ять будинків приватного сектору. Обстеження триває.

Зокрема, у місті розгорнутий штаб допомоги людям, чиї будинки постраждали внаслідок нічної атаки. «Оперативно був розгорнутий штаб допомоги людям у музичній школі поряд. У штабі  мешканці постраждалих будинків  можуть написати  заяви на отримання матеріальної  допомоги від міста, також організована видача будівельних матеріалів – ОСБ, плівка та інші. У штабі є й укриття», – наголосив він.

До слова, уночі російська терористична армія атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинув юнак.

