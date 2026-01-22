На Одещині внаслідок російської атаки загинув юнак

Російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку

Уночі російська терористична армія атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинув юнак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них – вісім дітей. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків.

«На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас», – повідомив Кіпер.

Нагадаємо, що 21 січня уночі окупанти масовано атакували безпілотниками південь Одещини. Внаслідок чого постраждала людина, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.