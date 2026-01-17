Поліг у запеклому бою під Бахмутом. Згадаймо Героя України Максима Стрижака

Прокордонник Максим Стрижак брав участь у захисті Луганщини та Донеччини

За особисту мужність і героїзм Максиму Стрижаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Стрижака.

15 січня 2023 року старший майстер-сержант Максим Стрижак загинув у запеклому бою, коли ворог штурмував позиції українських захисників у районі Бахмута. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Старший майстер-сержант Максим Стрижак народився 24 лютого 1982 року у Харкові. Із 2020 року проходив військову службу в Державній прикордонній службі України.

У березні 2022 року Максим Стрижак виконував бойові завдання в районі Кремінної на Луганщині фото: Державна прикордонна служба України

У березні 2022 року підрозділ 3 прикордонного загону, до складу якого входив Максим, виконував бойові завдання в районі Кремінної на Луганщині.

Старший майстер-сержант Максим Стрижак фото: Державна прикордонна служба України

9 березня ворог перейшов у наступ і зайшов до населеного пункту Житлівка Сєвєродонецького району. Максим Стрижак разом із побратимами вступив у запеклий бій. У результаті було знищено два ворожі БМП-2, вантажівку «Урал» та близько сотні військовослужбовців противника. Атаку вдалося зупинити.

Із 2020 року проходив військову службу в Державній прикордонній службі України фото: Державна прикордонна служба України

З січня 2023 року Максим стримував наступ переважаючих сил ворога в районі Бахмута Донецької області.

6 січня противник, діючи під прикриттям артилерії, намагався захопити взводні опорні пункти поблизу населеного пункту Підгородне. Максим разом із побратимами прийняв бій, у ході якого було ліквідовано 19 військовослужбовців РФ. Наступного дня зведений підрозділ, до складу якого входив Максим, успішно відновив утрачені вогневі позиції.

Максим Стрижак під час бойових дій на сході України фото: Державна прикордонна служба України

15 січня 2023 року ворог знову штурмував позиції українських захисників у районі Бахмута. Попри значну чисельну перевагу противника, прикордонники дали гідну відсіч. У тому запеклому бою старший майстер-сержант Максим Стрижак загинув, до останнього виконуючи свій обов’язок.

Максиму Стрижаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно фото: Державна прикордонна служба України

За особисту мужність і героїзм Максиму Стрижаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.