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Окупанти вдарили по Чорнобаївці: поранено однорічну дитину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Чорнобаївці: поранено однорічну дитину
фото ілюстративне

Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя

Російські загарбники вдарили по Чорнобаївці з артилерії. Внаслідок атаки однорічний хлопчик дістав поранення. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

«Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що карета «швидкої» повезла малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.

Раніше повідомлялося, що внаслідок війни в Україні загинули щонайменше 460 дітей.

До слова, триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: війна росія окупанти дитина Херсонщина

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