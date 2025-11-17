Головна Країна Події в Україні
Окупанти масово вживають наркотичний стимулятор, щоб позбутися страху

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Стимулятор «Первітин» раніше приймали німецькі солдати – він допомогав не спати та не боятися йти у бій

Українські військові повідомляють про масове використання російськими окупаційними військами наркотичного стимулятора «Первітин», який також відомий як амфетамін часів Третього рейху. Цей препарат дозволяє солдатам продовжувати бойові дії у критичних обставинах, оскільки знижує відчуття страху, болю та втоми. Про це пише «Главком» із посиланням на 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла.

Штурмовик із позивним Крук розповів, що цей стимулятор раніше приймали німецькі солдати для того, щоб не спати та пригнічувати страх. Водночас, він зазначив, що росіяни приймають «Первітин» добровільно.

Про випадки застосування препарату офіційно заявили бійці та медики 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Вони засвідчили, що під час обстеження та ліквідації російських підрозділів українські захисники неодноразово знаходили ампули з цим стимулятором.

«В кожного коли обшукуєш, – шприци, піпетки» , – йдеться у повідомленні військових.

Наслідки дії препарату спостерігаються під час «зомбі-штурмів», коли російські солдати продовжують рух уперед навіть після отримання поранень. За словами українських бійців, таких противників можна зупинити лише прицільним влучанням у голову.

Як повідомлялося, 18-річний окупант на ім’я Едуард Бурчак приїхав воювати з міста Біробіджан, що в Єврейській автономній області Росії. Це за 6500 кілометрів від України. Тобто, така ж приблизно відстань, як від Києва до Квебека. 

Едуард розповів, що у 18 років його призвали на строкову службу. Та він вирішив укласти контракт – спокусився на обіцянки, що служитиме в штабі. Однак щойно папери були підписані, новобранцю оголосили, що він вирушає в зону так званої Спеціальної воєнної операції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Теги: військові росіяни війна

