Румунія евакуювала ціле село через удар російського дрона по кораблю на Одещині (відео)

Відстань від корабля, куди влучили росіяни до румунського села, становить 500 м

У Румунії місцева влада евакуювала село Плаур у Тульчі, що біля кордону з Україною, після російського удару по судну зі скрапленим газом. Російський дрон влучив у корабель біля українського порту Ізмаїл. Про це пише «Главком» із посиланням на Digi24.

Це підтвердив голова повіту Тулча Хорія Тодореску, до якого належить село, звідки евакуювали місцевих мешканців. За його словами, корабель на українській стороні, де було тисячі тонн зрідженого газу, стояв за 500 м від румунського села.

«Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади в координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику», – повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що із села влада евакуювала близько 100-150 мешканців разом із тваринами.

Нагадаємо, що в ніч на 17 листопада Росія завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Крім того, в одному з портів перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням. Відомо про одного постраждалого.

Також повідомлялося про те, що РФ завдала удару по житловому кварталу Балаклії. Унаслідок російської атаки загинуло три людини та постраждало понад 10 людей. Через ворожу атаку пошкоджено приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено девʼяти та пʼятиповерхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі. Рятувальники ліквідували всі пожежі.