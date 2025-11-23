Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Зеленський закликав «не забувати найголовнішу мету» – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому

Президент нагадав, що російська агресія почалася у 2014 році

Росія є ініціатором і агресором у війні проти України. І зважаючи на площу самої РФ, ця війна ведеться не за розширення територій, а за саме право Кремля розв’язувати війни. Як інформує «Главком», таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

«Цю війну почала Росія – і тільки Росія, і увесь час повномасштабної війни саме Росія й тільки Росія не хоче війну завершувати. Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє. Російські командири мають не просто бажання діяти жорстоко – вони мають чіткі накази, що можуть убивати так, як їм заманеться», – написав Зеленський.

Президент нагадав, що загалом російська агресія почалася у 2014 році, протягом усього цього часу Москва бореться за «можливість воювати ще довше та не тільки проти України».

Говорячи про поточні зусилля США покласти край цій війні, Зеленський закликав «не забувати найголовнішу мету» – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому.

Президент нагадав, що міжнародно визнана територія Росії і так вже є найбільшою у світі. Зважаючи на це, а також на готовність Кремля до великих жертв, Зеленський наголошує, що Росія воює не за територію, а за «право на війну» для себе і за «право на підкорення» сусідів.

«Саме тому ми так уважно працюємо над кожним пунктом, над кожним кроком до миру. Все має спрацювати правильно – так, щоб дійсно закінчити цю війну і щоб не допустити повторення війни», – написав Зеленський.

Нагадаємо, лідери ЄС підготували альтернативу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо України. Повний текст європейського мирного плану містить 24 ключові пункти.

Також у Женеві завершилися перемовини про мир. Як сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, який був головою української делегації, зустріч була «дуже продуктивною».