Ердоган пояснив, чому віддав командирів «Азову» Україні

Реджеп Тайіп Ердоган запевнив, що його відносини з Росією не постраждали

«Азовців» повернули з Туреччини через те, що про це попросив Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган стверджує, що віддав командирів захисників «Азовсталі» Україні лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

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Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали «Азовсталь», мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

«Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і вони були у нас», – заявив він.

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Також президент Туреччини додав, що його відносини з Росією не постраждали через передавання командирів-захисників «Азовсталі» Україні.

«Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив», – додав він.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган насамперед керується інтересами власної країни. Звільнення Стамбулом полонених Росією командирів «Азова» було приниженням «суб'єктності» Москви і особисто Путіна.

Нагадаємо, командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому. Їх після офіційного візиту до Анкари забрав на борт свого літака президент України Володимир Зеленський.