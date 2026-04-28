Окупанти вдарили по Сумщині: пошкоджено дитсадок, є травмовані (фото, відео)
Рятувальники обстежили територію – під завалами людей не виявлено
Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок атаки пошкоджено дитячий садок та житлові будинки.
Рятувальники обстежили територію – під завалами людей не виявлено. Співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи.
Попередньо, до медиків звернулися чотири людини.
Нагадаємо, 28 квітня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали люди.
