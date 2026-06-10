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Українські сили досягли успіхів на Харківщині та Донеччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські сили досягли успіхів на Харківщині та Донеччині
Українські сили досягли успіхів біля Борової та Костянтинівки
фото: Reuters

Російське командування змушене перекидати тилові підрозділи для поповнення втрат у штурмових частинах

Українські військові досягли локальних успіхів одразу на двох ділянках фронту: на Харківщині та Донеччині. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на низці напрямків, однак без підтверджених результатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на Борівському напрямку українські підрозділи змогли покращити свої тактичні позиції та відбити контратаки російських військ.

Водночас на Куп'янському напрямку окупанти продовжують спроби проникнення невеликими групами з обох берегів річки Оскіл. Однак суттєвих успіхів російські війська там не досягли.

В ISW зазначають, що через значні втрати російське командування змушене залучати до бойових дій підрозділи, які раніше не брали безпосередньої участі у штурмах.

Також аналітики зафіксували успіхи українських сил у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка на Донеччині. Зазначається, що українські військові утримують позиції та завдають ударів по командних пунктах, місцях зосередження особового складу та логістичних об'єктах противника на відстані до 10 кілометрів від лінії фронту.

Російські війська продовжують використовувати тактику малих штурмових груп у міській забудові. Однак такі спроби часто завершуються невдачею через контратаки українських підрозділів та активне застосування безпілотників.

На інших напрямках фронту, зокрема Лиманському, Покровському, Слов'янському та Запорізькому, російські війська продовжують наступальні дії, однак аналітики не зафіксували підтвердженого просування окупантів.

На Херсонському напрямку активних наземних боїв наразі не спостерігається. Водночас українські сили завдали удару по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом.

За даними ISW, через пошкодження рух переправою було тимчасово обмежено. Міст використовується російськими військами для перекидання боєприпасів, пального та іншого матеріально-технічного забезпечення.

Раніше російські посадовці та представники фінансово-економічного блоку неодноразово попереджали про зростання навантаження на економіку через рекордні військові витрати. Зокрема, у РФ фіксують прискорення інфляції, дефіцит робочої сили, скорочення резервів та проблеми в окремих секторах промисловості. Попри це Кремль продовжує збільшувати фінансування оборонної галузі та військових програм, вважаючи війну одним із головних пріоритетів державної політики.

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Теги: ISW ЗСУ росіяни війна окупанти

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