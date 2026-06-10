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На Херсонщині окупанти перекрили проїзд із Генічеська до Арабатської стрілки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Херсонщині окупанти перекрили проїзд із Генічеська до Арабатської стрілки
Окупант зауважив, що нібито була спроба завдати ракетного удару по одному з мостів, що веде з Генічеська на Арабатську стрілку
фото: NC (ілюстративне)

За словами колабораціоніста Сальдо, обставини з’ясовуються

Сьогодні, 10 червня, в Херсонській області перекрито рух з Генічеська до Арабатської стрілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальдо.

«Рано вранці, за попередньою інформацією, противник спробував завдати ракетного удару по одному з мостів, що веде з Генічеська на Арабатську стрілку», – зауважив окупант.

За словами колабораціоніста, на місці працюють відповідні служби. «Рух тимчасово перекрито, обставини з’ясовуються», – додав він.

Водночас, як наголосив Сальдо, вісім округів повністю знеструмлені внаслідок нічної атаки БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня українські військові завдали успішного повторного удару по Чонгарському мосту. В результаті атаки стратегічний об'єкт, який сполучає тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, повністю виведений з ладу.

До слова, у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Також 10 червня у російських Чебоксарах було атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». До цього у регіоні була ракетна небезпека

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Теги: війна Херсонщина міст

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