РФ завдала 26 ударів дронами по Харкову: постраждали люди, спалахнули пожежі

Профільні служби усувають наслідки ворожих ударів

На світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Унаслідок влади спалахнули пожежі. Профільні служби усувають наслідки ворожих ударів.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що через російську атаку постраждало п’ятеро людей.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, упродовж 9 червня Росія кількома хвилями атакувала Харків ударними безпілотниками: удари зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста, виникли пожежі в житловому секторі, пошкоджені будинки та автомобілі.

До слова, російські окупанти атакували Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками. Унаслідок удару постраждали семеро людей, зокрема троє малолітніх дітей; зруйновано житловий будинок і виникла пожежа.

Також вночі 10 червня ворог атакував ударними безпілотниками Приморський район Одеси: два житлових будинки дістали пошкодження.