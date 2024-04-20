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Окупанти вдарили по житлових будинках у Вовчанську: є загиблий і поранена (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по житлових будинках у Вовчанську: є загиблий і поранена (фото)
Унаслідок обстрілу зруйновано цілий підʼїзд дев’ятиповерхового будинку у Вовчанську
фото: Нацполіція

60-річний чоловік, який порався у своєму городі, загинув унаслідок обстрілу

Російські загарбники сьогодні вранці влучили у дев’ятиповерхівку та приватний будинок у Вовчанську на Харківщині. Унаслідок цього загинув чоловік і постраждала жінка. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За даними глави регіону, обстріл стався сьогодні приблизно о восьмій ранку.

«Постраждала 60-річна жінка. Внаслідок влучання по приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний чоловік», – зазначив Синєгубов.

Усі деталі та обставини події продовжують з‘ясовуватися.

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Унаслідок обстрілу Вовчанська загинув чоловік
фото: Нацполіція

За даними поліції Харківської області, росіяни завдали удар по місту планерувальним боєприпасом УМПБ. Унаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н. 60-річний чоловік, який порався у своєму городі, внаслідок обстрілу загинув.

Нагадаємо, що у Дніпрі завершено рятувальну операцію на місці російської атаки, здійсненої 19 квітня. Загалом через російські атаки 19 квітня у Дніпропетровській області загинули вісім осіб, з них – дві дитини, 34 людини постраждали. Серед поранених одна дитина.

Крім того, російські окупанти вчора, 19 квітня, обстріляли село Солончаки на Миколаївщині. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали літній чоловік і 14-річний хлопець. 

Також сьогодні рано-вранці російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту промисловості в Запоріжжі. Минулося без постраждалих. 

Теги: війна обстріл Харківщина

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