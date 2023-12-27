Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування

У грудні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області росіяни взяли у полон трьох українських захисників

Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених під Запоріжжям. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Відео про це наразі з'явилось і поширилось в інтернеті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.