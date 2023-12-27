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Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування
фото: з відкритих джерел

У грудні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області росіяни взяли у полон трьох українських захисників

Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених під Запоріжжям. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Відео про це наразі з'явилось і поширилось в інтернеті.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.

Теги: окупанти прокуратура полон розслідування війна

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