Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування
У грудні поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області росіяни взяли у полон трьох українських захисників
Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених під Запоріжжям. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.
Відео про це наразі з'явилось і поширилось в інтернеті.
«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Збройні сили ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області. Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Також повідомлялося, що окупанти вирізали свастику на лобі полоненого українського бійця.
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