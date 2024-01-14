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Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпру й понад сто обстрілів Херсонщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Дніпру й понад сто обстрілів Херсонщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини, 13 січня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

За добу від ворожих обстрілів дев'ять осіб отримали поранення

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили обстріл з РСЗВ Середино-Будської громади. Зафіксовано п’ять вибухів. Учора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 191 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Свеська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Шосткинська громада: внаслідок нанесення ракетних ударів виникло пошкодження важливого об’єкту критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено 26 житлових будинків, три дитячі садки, дві школи, спортивний комплекс. Одна жінка отримала поранення. Без опалення та води залишились 12 тис. абонентів. Розпочалися та продовжуються роботи по відновлення теплопостачання. Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.

Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 146 ударів по 20 населених пунктах. Без постраждалих. Загарбники здійснили чотири РСЗВ-обстріли Малої Токмачки, Левадного та Кам'янського, 40 БПЛА-атак по Гуляйполю, Роботиному, Полтавці, Левадному, Новодарівці, Чарівному, Новоандріївці, Затишшю, Малій Токмачці, Малинівці й П'ятихаткам, а також вгатили п’ятьма авіаснарядами по Оріхову та Новоандріївці. 97 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Плавнів, Степового, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Учора зранку під час масованої атаки ворог скерував на область ракети. Є прильоти. Минулося без жертв та руйнувань. Дві ракети збили сили ППО у Криворізькому районі. Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. П’ять разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе. Під ударом були районний центр, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач. Потрощений гаражний кооператив. Там виникла пожежа, яку вже приборкали. Ніч минула тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ Чугуївського району; Веселе Харківського району; Піщане, Іванівка Куп'янського району. Сьогодні вночі окупанти здійснили удари мінімум трьома КАБами по м. Вовчанськ, пошкоджено підприємство: два ангари та тік. Інформація щодо потерпілих не надходила. Унаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили.

Луганщина

Двічі за добу Невське зазнало авіаційних ударів. Загалом росіяни здійснили 14 авіаційних нальотів, вдаривши ще й по Білогорівці та Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 131 обстріл (627 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – 10 населених пунктів: Курахове, с. Бердичі, с. Довга Балка, Авдіївка, с. Предтечине, смт Нью-Йорк, с. Дальнє, с. Орлівка, смт Очеретине, Мирноград. Пошкоджено 21 житловий будинок, обладнання Курахівської ТЕС, чотири господарські споруди, кафе, магазин, газопровід, шість цивільних автомобілів, складське приміщення. На Донеччині за добу: двоє поранених.

Миколаївщина

Учора вранці у Баштанському районі в результаті збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. Також вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 104 обстріли (406 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (28 снарядів). Окупанти поцілили в райони 29 населених пунктів області; припортову інфраструктуру. Учора ворог атакував Берислав. Поцілив у житлову зону. Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її. Медики надали постраждалій необхідну допомогу. Вн під ударом було Садове. Згорів приватний будинок. Травмований 60-річний чоловік. Зранку удар прийшовся по Дніпровському. Поранення кінцівок отримала жінка 1960 року народження під час обстрілу знаходилася на вулиці. У неї стан середньої важкості. Ворог атакував безпілотниками населений пункт у Бериславському районі. Постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями кінцівок і черевної стінки. Чоловік підключений до апарата штучної вентиляції легень. Також ворог обстріляв село Веселе. Є травмований. До лікарні доставили 42-річного чоловіка. Рашисти обстріляли центральну частину м. Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування житлового будинку. Під завалами врятовано 60-річного чоловіка. Стан потерпілого медики оцінюють як середньої тяжкості. За добу по області: шестеро людей отримали поранення.

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. 

Теги: Дніпро Херсонщина Україна обстріл війна

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