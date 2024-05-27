Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені
За словами глави Мін'юсту, засуджені воюватимуть у штурмових підрозділах
фото з відкритих джерел

У майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями

Українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«Станом наразі це будуть штурмові підрозділи (мова про мобілізацію засуджених – «Главком»). Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями», – зазначив Малюська.

За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку. При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати зі звичайними військовослужбовцями.

Нагадаємо, вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Читайте також: Мін'юст: Готові воювати 5 тис. засуджених. Вони точно не служитимуть у тилових частинах
Теги: війна в'язниця мобілізація Міністерство юстиції Денис Малюська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний щит Росії почав тріскатися після серій атак українських дронів
Як українські дрони ставлять під загрозу ядерний щит Росії
Сьогодні, 18:02
Зруйнований Вовчанськ
Навіщо окупантам потрібний Вовчанськ: відповідь ISW
19 травня, 08:59
Зеленський заявив, що на Харківщині тривають оборонні бої
На Харківщині є села, які із «сірої зони», стали зоною ведення бойових дій – Зеленський
12 травня, 20:23
Конституція Росії надає права республікам, які входять до її складу встановлювати свої державні мови
«Язик» є. Мови немає
9 травня, 16:30
США заохочує інші країни передавати Україні системи ППО Patriot
Очільник Пентагону звернувся з пропозицією до країн, які мають Patriot
30 квiтня, 21:51
Злочинці отримують від слідчих папери, в яких розписано перспективи служби в російській армії замість відсидки
Ув'язнення або участь у війні: злочинцям у Росії почали пропонувати вибір
29 квiтня, 12:24
Українцям, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, необхідно буде повторно пройти ВЛК
Мобілізація українців з інвалідністю: кого можуть призвати до ЗСУ з 1 травня
28 квiтня, 15:18
Павло брав активну участь у Революції гідності, а згодом став захищати Батьківщину спершу в АТО, згодом – в ООС
Вивів роту солдат з мінного поля. Згадаймо Павла Романенка
28 квiтня, 09:00
Окупанти активізувалися на декількох напрямках і заявили про просування: аналіз ISW
Окупанти активізувалися на декількох напрямках і заявили про просування: аналіз ISW
28 квiтня, 04:49

Політика

Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені
Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені
Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру
Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру
Україна планує спростити пошук роботи для ветеранів
Україна планує спростити пошук роботи для ветеранів
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський після Іспанії
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський після Іспанії
Україна та Іспанія підписали безпекову угоду
Україна та Іспанія підписали безпекову угоду
Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)
Король Іспанії зустрів Зеленського в аеропорту Мадрида (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
7353
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
6661
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5605
Як заощадити на подорожі поїздом: знижки на квитки Укрзалізниці
5222
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4657
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Сьогодні, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua