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Окупанти вигадали цинічний план, щоб вивезти дітей до Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вигадали цинічний план, щоб вивезти дітей до Росії
Поплічники РФ анонсують «подорож» українських дітей до Краснодару, Тули та Волгограду
фото ілюстративне

У Криму гауляйтери хочуть закрити школи у зв’язку з нібито постійними повідомленнями про мінування

Гауляйтери тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей збираються вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії. Про це повідомив мер Мілітополя Іван Федоров.

«Херсонські поплічники Росії вже офіційно попросили у свого кремлівського начальства організувати виїзд і подальше навчання дітей у російських школах. Мелітопольські місцеві царьки пасуть задніх і поки що тільки анонсують «подорож» дітей до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в самому Криму гауляйтери також хочуть закрити школи у зв’язку з нібито постійними повідомленнями про мінування закладів освіти.

«Яка доля чекає на наших дітей невідомо. Одне можу сказати точно – рашисти звикли прикриватись ними як живим щитом й використовувати для своєї пропаганди. Тож батькам слід захистити своїх дітей і виїжджати з окупації. А всьому світу – захистити Україну й допомогти нам зупинити терориста», – додав Федоров.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

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Теги: війна росія окупанти рашисти Україна діти Запорізька область Херсонщина

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