ЗСУ просунулися поблизу Роботиного: аналіз ISW

Українська армія продовжувала вести наземні атаки на південь від Бахмута

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. ЗСУ просунулися на південь від Роботиного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі штурми росіян поблизу Петропавлівки, Синьківки, Новоселівського, Тернів, Ямполівки, Торського та поблизу Серебрянського лісу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що російські війська атакують українські позиції вздовж лінії Куп'янськ-Кремінна.

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Російські джерела стверджували, що 27 листопада українські сили здійснили обмежені контратаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Куп’янська біля Синьківки та Іванівки.

27 листопада українські сили продовжували наземні атаки на південь від Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили понад 26 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують спроби вибити українські війська з позицій у Кліщіївці та активізували використання ударних безпілотників на Бахмутському напрямку.

Російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Горлівки 27 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили штурм на схід від Південного.

27 листопада російські війська продовжували наступ поблизу Авдіївки, але жодного підтвердженого наступу не зробили. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжували наземні атаки групами чисельністю від 10 до 20 осіб кожна. Він також розповів, що російські війська атакують у шести напрямках у районі Авдіївки, і що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та промислової зони.

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Погані погодні умови поблизу Авдіївки значно зменшили вогонь російської артилерії та використання безпілотників, але авіація РФ все ще діє в цьому районі.

Російські джерела стверджували, що 27 листопада українські сили успішно контратакували під Авдіївкою. Російський військовий блогер заявив, що українські сили вдало контратакували поблизу Степового. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили також відбили понад дев'ять російських штурмів поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

27 листопада українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просувалися на південь від Роботиного. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки біля Роботиного та на захід від Вербового.

Представники України та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що російські війська обстрілюють артилерією та ракетами з позицій на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) або поблизу неї. Енергоатом повідомив, що російські сили використовують ЗАЕС як вогневу позицію.

Російські «воєнкори» стверджували, що українські сили скористалися поганими погодними умовами для ротації особового складу та зміцнення оборонних позицій на лівому березі Херсонської області.