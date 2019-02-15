Окупанти вісім разів обстріляли ЗСУ, один український військовий загинув



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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє дістали поранення, - штаб

Окупанти обстрілювали наших захисників біля Мар'їнки з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Кам'янки — з мінометів калібру 120 мм

З початку поточної доби російські окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема п'ять разів застосували заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ вісім разів, п'ять із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, окупанти обстріляли позиції наших захисників у районі Мар'їнки з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Кам'янки — з мінометів калібру 120 мм.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли українських захисників 6 разів. Під вогонь мінометів калібру 120 мм потрапили українські захисники у районі Новоолександрівки, з мінометів калібру 82 мм були обстріляні позиції ОС поблизу Нижнього, селища Золоте-1 і хутора Вільного. Зі станкових гранатометів різних систем та зенітної установки ЗУ-23-2 окупанти вели вогонь біля селища Золоте-4, зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі Попасної.

Зазначається, що підрозділи, що обороняються, у відповідь придушували ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати окупантів уточнюються.

«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє дістали поранення», - інформують у штабі.