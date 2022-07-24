  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Миколаєві пролунали п'ять потужних вибухів
рус
    Події в Україні

    У Миколаєві пролунали п'ять потужних вибухів

    Окупанти вночі обстріляли Миколаїв - У Миколаєві пролунали п'ять потужних вибухів
    Окупанти вночі обстріляли Миколаїв
    фото: Depositphotos

    Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 3:43

    У Миколаєві пролунала серія потужних вибухів, в місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

    Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 3:43.

    Після оголошення тривоги у місті пролунали п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

    Мер закликав містян залишатися в укриттях та не публікувати інформацію про місця вибухів.

    Нагадаємо, увечері 23 липня Миколаїв вчергове обстріляли. За попередньою інформацією, влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

    Зазначимо, 23 липня зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

    Разом з тим у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

    Додамо, вночі 24 липня окупанти влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк – в небо запустили освітлювальні боєприпаси.

    Теги: вибух росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Миколаєві пролунали п'ять потужних вибухів