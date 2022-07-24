У Миколаєві пролунали п'ять потужних вибухів

Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 3:43

У Миколаєві пролунала серія потужних вибухів, в місті оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 3:43.

Після оголошення тривоги у місті пролунали п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Мер закликав містян залишатися в укриттях та не публікувати інформацію про місця вибухів.

Нагадаємо, увечері 23 липня Миколаїв вчергове обстріляли. За попередньою інформацією, влучили у житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

Зазначимо, 23 липня зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

Разом з тим у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

Додамо, вночі 24 липня окупанти влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк – в небо запустили освітлювальні боєприпаси.